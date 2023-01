Calciomercato Inter, Skriniar via già a gennaio?

La trattativa per il rinnovo di contratto, di decollare, proprio non ne vuole sapere. L'incontro tra i dirigenti dell'Inter e Roberto Sistici, rappresentante del difensore Milan Skriniar, è infatti slittato a dopo il match di Supercoppa italiana con il Milan, in programma mercoledì 18 gennaio a Riad, in Arabia Saudita. Un lungo tira e molla che procede ormai da tempo, con il club nerazzurro che vorrebbe prolungare l'attuale accordo in scadenza il prossimo 30 giugno e lo slovacco che, al momento, pare però tentennare. Una situazione che potrebbe portare ad un clamoroso divorzio già durante questa sessione invernale di calciomercato.

Skriniar, possibile cessione già a gennaio: su di lui il Psg

Marotta e Ausilio, nelle scorse settimane, hanno presentato a Skriniar un'offerta di rinnovo con stipendio raddoppiato da tre a sei milioni di euro netti a stagione più bonus. L'Inter, infatti, vorrebbe prolungare il matrimonio con il difensore slovacco, arrivato a Milano nell'estate 2017 dalla Sampdoria per una cifra vicina ai trenta milioni. Il giocatore, tuttavia, non avrebbe ancora sciolto le riserve sul suo futuro e, in caso di fumata nera nella trattativa, i nerazzurri potrebbero cercare di venderlo già a gennaio, cercando così di monetizzare qualcosa dalla sua cessione prima di perderlo a parametro zero. Sul giocatore è vivo l'interesse del Paris Saint-Germain, che già in estate aveva fatto un tentativo per portarlo alla corte di Galtier. I francesi, alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato, sarebbero pronti ad offrire a Skriniar un ingaggio da nove milioni a stagione.

Sulla vicenda Skriniar, intanto, è intervenuta anche la tifoseria nerazzurra, che, attraverso due striscioni, ha chiesto al capitano di restare. Ma il finale della telenovela, forse, potrebbe essere diverso da quello da loro sperato.