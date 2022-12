Calciomercato Inter, rivoluzione in difesa a fine stagione? I possibili acquisti

C'è un dato, in casa nerazzurra, che sta facendo meditare: quello relativo ai gol subiti. Sì, perché l'Inter, nelle prime quindici giornate di campionato, ha incassato già ben 22 reti, un numero che pone la formazione di Simone Inzaghi nei bassifondi di questa speciale graduatoria: peggio, fin qui, hanno fatto solamente Verona (29), Sampdoria (27), Bologna (25), Cremonese (25), Spezia (25) e Salernitana (24), tutte squadre che hanno ben altri obiettivi rispetto a quelli di Barella e compagni. Uno scarso rendimento, quello del reparto difensivo, che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione nel reparto la prossima estate.

Inter, i possibili movimenti in difesa

Due dei pilastri della difesa dell'Inter andranno infatti in scadenza di contrattro al termine della stagione: stiamo parlando di Milan Skriniar, la cui trattativa per il rinnovo non è ancora arrivata ad una fumata bianca, e Stefan De Vrij. In caso di addio dei due giocatori (Skriniar, in particolare, è corteggiato da tempo dal Paris Saint-Germain), i nerazzurri interverrebbero ovviamente sul mercato ed avrebbero già individuato i profili con i quali sostituirli: il primo sarebbe quello di Giorgio Scalvini, giovane rivelazione classe 2003 dell'Atalanta, il secondo risponderebbe invece al nome di Chris Smalling, esperto difensore classe 1989 della Roma.

Per cedere Scalvini, in campo undici volte nella prima parte di stagione con i bergamaschi, l'Atalanta chiede una cifra attorno ai 50 milioni di euro, mentre più semplice potrebbe essere arrivare a Smalling: il contratto dell'inglese andrà infatti in scadenza il prossimo giugno e la trattativa per il rinnovo con i giallorossi, in questo momento, pare in stand-by. Una situazione di cui è pronta ad approfittare l'Inter, che potrebbe così aggiudicarsi le prestazioni dell'ex Manchester United a parametro zero.