Inter, quando arriveranno i due portieri

Ceduto André Onana al Manchester United e lasciato libero a parametro zero Samir Handanovic, l'Inter si è ritrovata di fatto senza portieri. In rosa, attualmente, è presente il solo Raffaele Di Gennaro, che tuttavia, nei progetti del club, è destinato a ricoprire il ruolo di terzo. Per questo motivo Simone Inzaghi, costretto a convocare per la tournée in Giappone anche i giovani Alessandro Calligaris e Filip Stankovic, attende con impazienza almeno un rinforzo che possa porre fine alla momentanea "emergenza" ed iniziare finalmente a lavorare con il futuro portiere titolare sull'impostazione dal basso della sua squadra.

Gli obiettivi

L'obiettivo numero uno per la difesa della porta nerazzurra è, come noto, Yann Sommer, esperto estremo difensore svizzero attualmente in forza al Bayern Monaco. E su di lui, dopo giorni di impasse, arrivano finalmente buone notizie: i tedeschi, infatti, sono pronti a dare il via libera all'operazione, con l'Inter che dovrebbe mettere sul piatto i 6 milioni di euro della clausola. La chiusura dell'affare, quindi, potrebbe arrivare già nel corso di questa settimana.

Il vice Sommer, nei progetti nerazzurri, è Anatolij Trubin, giovane promessa in forza allo Shakhtar Donetsk. La strada che porta al classe 2001, tuttavia, pare farsi di giorno in giorno sempre più in salita, dato il netto rifiuto degli ucraini di scendere al di sotto dei 30 milioni di euro. Per questo motivo il club di Steven Zhang potrebbe virare su Emil Audero, profilo più low cost che garantisce comunque qualità ed esperienza dati i suoi trascorsi nel nostro campionato con la maglia della Sampdoria.