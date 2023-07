Inter, quando arriverà Sommer

Una vera e propria rivoluzione, quella che sta operando in questa sessione di mercato l'Inter per quanto riguarda la porta. Dopo gli addii, già ufficiali, di Handanovic e Cordaz, nell'ultima stagione rispettivamente secondo e terzo portiere, toccherà adesso ad André Onana salutare la compagnia. Il camerunese, nella giornata di oggi, martedì 18 luglio, ha lasciato Appiano Gentile, dove i nerazzurri sono in ritiro, per dirigersi verso Manchester, dove si trasferirà allo United per una cifra superiore ai 50 milioni di euro. Già individuato dal club di Steven Zhang il sostituto: Yann Sommer, attualmente in forza al Bayern Monaco.

L'Inter, in queste ore, avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il portiere svizzero classe 1988, che prima di approdare ai bavaresi nello scorso gennaio ha indossato anche le maglie di Vaduz, Basilea, Grasshopers e Borussia Monchengladbach. Da trovare, invece, l'intesa con il Bayern: i nerazzurri, infatti, vorrebbero uno sconto sulla clausola rescissoria di otto milioni di euro e la sensazione è che un accordo possa essere raggiunto prima della partenza della formazione di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone prevista tra pochi giorni.

I nerazzurri, a quel punto, si getteranno anche su Anatolij Trubin, giovane estremo difensore classe 2001. In questo caso, tuttavia, la trattativa si preannuncia più complicata, data l'alta richiesta economica dello Shakhtar Donetsk, club proprietario del suo cartellino.