Inter, via Perisic? Ecco il possibile sostituto

Sembra farsi sempre più lontano dall'Inter il futuro di Ivan Perisic. Il croato, protagonista di una stagione giocata ad altissimo livello, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e, malgrado un incontro con la società che dovrebbe tenersi subito dopo la fine del campionato, si fanno di giorno in giorno sempre più ridotte le possibilità che possa rimanere alla corte di Simone Inzaghi anche il prossimo anno. Una situazione che sta spingendo i nerazzurri a guardarsi attorno alla ricerca di un sostituto: se infatti in rosa l'Inter può già contare su Robin Gosens, prelevato dall'Atalanta durante il mercato di gennaio, ci sarebbe bisogno, in caso di addio di Perisic, di mettere a disposizione del tecnico un nuovo laterale sinistro.

Inter, i possibili sostituti di Perisic

Il nome finito sul taccuino della dirigenza è quello di Filip Kostic, giocatore classe 1992 attualmente in forza all'Eintracht Francoforte. Il serbo è profilo seguito da tempo dal club, che già lo aveva cercato a gennaio. Per aggiudicarsi l'esterno, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno 2023, basterebbero circa dieci milioni di euro, una cifra non eccessiva. L'alternativa è Andrea Cambiaso, giocatore classe 2000 messosi in luce al Genoa in questo torneo e seguito anche da Milan, Juventus, Napoli e Atalanta. Sullo sfondo, infine, la pista che porta a Fabiano Parisi, terzino classe 2000 rivelazione dell'Empoli di Andreazzoli.