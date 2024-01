Calciomercato Inter, rivoluzione estiva in attacco: chi arriva e chi parte

Una coppia, quella formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, capace di garantire qualità e gol. L'argentino ed il francese, complessivamente, hanno già segnato 29 reti in questa prima parte di stagione, trascinando l'Inter al comando della classifica di serie A e agli ottavi di finale di Champions League. Alle loro spalle, tuttavia, c'è il vuoto: sia Marko Arnautovic che Alexis Sanchez, ad oggi, sono fermi ad appena due gol all'attivo. Un bottino troppo misero per una formazione, come quella di Simone Inzaghi, che mira ad essere protagonista anche in Europa.

Arnautovic e Sanchez in uscita, i possibili sostituti

Il rendimento sottotono dell'austriaco e del cileno non è certo passato inosservato alla dirigenza, che, per l'estate, sta già pianificando una rivoluzione. Sia Arnautovic che Sanchez, infatti, sembrano destinati a cambiare aria nella prossima stagione, con l'Inter che si muoverà sul mercato in entrata per sostituirli con giocatori che, sulla carta, possano offrire maggiori garanzie. Un innesto, in particolare, sembra già ad un passo: i nerazzurri, da quanto trapela, avrebbero raggiunto l'accordo con Mehdi Taremi, che lascerà a giugno a parametro zero il Porto. Per l'iraniano, già cercato dall'Inter la scorsa estate, sarebbe pronto un contratto triennale da circa tre milioni di euro più bonus.

Taremi, nello scacchiere nerazzurro, andrebbe a riempire la casella della prima punta assieme a Thuram, con Sanchez che verrebbe invece sostituito con un profilo diverso. In questo caso un nome che piace molto al club è quello di Anthony Martial, attualmente in forza al Manchester United. Il francese andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno ed anche lui, così come Taremi, potrebbe quindi arrivare a Milano a parametro zero.