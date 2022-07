Calciomercato Inter, salta Bremer? Ecco chi potrebbe arrivare al suo posto

Soltanto fino a pochi giorni fa sembrava ad un passo dall'Inter, ma l'affare, adesso, rischia di sfumare. Sì, perché su Gleison Bremer, roccioso difensore in forza al Torino nelle ultime quattro stagioni, ha messo gli occhi anche la Juventus, chiamata a sostituire il partente Matthijs De Ligt, destinato ormai al Bayern Monaco. Ed i nerazzurri, che per il brasiliano hanno offerto 30 milioni di euro più cinque di bonus ed il cartellino di Casadei, non intendono scatenare aste con i bianconeri, che di milioni, sul piatto, ne hanno messi attorno ai quaranta. Per non parlare dell'ingaggio offerto al giocatore: 4 milioni dall'Inter, 5 dalla Juventus. Insomma, il rischio, concreto, è che l'obiettivo Bremer, per la formazione di Simone Inzaghi, salti definitivamente.

Inter, le alternative a Bremer

E proprio per questo motivo l'Inter si è subito guardata attorno, mettendo nel mirino nuovi profili che possano "sostituire" Bremer. Il club di Steven Zhang ha così messo gli occhi su Merih Demiral, difensore che nell'ultima stagione, con la maglia dell'Atalanta, ha raccolto 28 presenze segnando anche una rete. Per arrivare al turco i nerazzurri potrebbero giocare anche la carta Pinamonti, da tempo seguito dagli orobici.

Altro nome caldo è quello di Manuel Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund. Il giocatore, valutato attorno ai 20/25 milioni di euro, non è più considerato incedibile dai tedeschi e potrebbe lasciare la Germania in estate. Su di lui, tuttavia, hanno messo gli occhi alcuni club di Premier League, tra cui il Manchester United. Rimane poi sempre in piedi anche la pista che porta a Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina da tempo finito sul taccuino dei nerazzurri.