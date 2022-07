Calciomercato Inter, le nuove strategie dopo gli "addii" di Dybala e Bremer

Sembravano destinati da settimane all'Inter, ma, alla fine, Paulo Dybala e Gleison Bremer hanno optato per altre destinazioni. La Joya, rimasta nel limbo per settimane, ha accettato la corte della Roma e di José Mourinho, mentre il difensore, da quella granata, è passato alla sponda bianconera di Torino, dove sostituirà Matthijs De Ligt, volato in Germania al Bayern Monaco. Due colpi dati quasi per chiusi dal club di Steven Zhang, che, adesso, sarà invece costretto a rivedere le proprie strategie di mercato.

Inter, le nuove strategie di mercato

Partiamo dalla difesa, reparto nel quale il tecnico Simone Inzaghi contava di poter usufruire delle prestazioni di Bremer. Il mancato acquisto del brasiliano potrebbe bloccare la partenza di Milan Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain. L'Inter, a questo punto, cederebbe lo slovacco solamente di fronte ad un'offerta da 70 milioni di euro, che permetterebbe ai nerazzurri di godere di un ottimo tesoretto da reinvestire. Nel caso in cui l'ex sampdoriano dovesse lasciare Milano, Marotta sarebbe pronto a fare un tentativo per l'atalantino Merih Demiral. Inzaghi, in ogni caso, avrebbe chiesto un rinforzo in difesa anche in caso di permanenza di Skriniar, considerato anche l'addio di Ranocchia, passato al Monza. L'ultima idea sarebbe quella legata a Francesco Acerbi, giocatore della Lazio i cui rapporti con la tifoseria biancoceleste sono ormai ai minimi storici.

In attacco, invece, la situazione è in fase di stallo, visto che al momento né Alexis Sanchez né Edin Dzeko hanno deciso di salutare la compagnia. Se almeno uno dei due accetterà di lasciare la formazione di Simone Inzaghi i nerazzurri cercheranno di chiudere per un movimento in entrata, altrimenti la batteria offensiva dell'Inter, dopo il ritorno di Romelu Lukaku, potrebbe non subire ulteriori variazioni.