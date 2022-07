Calciomercato Inter, non solo Skriniar: altra cessione illustre?

Già tante le operazioni in entrata chiuse dall'Inter. I nerazzurri, in questi giorni, hanno infatti ufficializzato gli arrivi di Romelu Lukaku, Krijstian Asllani, Henrikh Mkhitaryan e André Onana, a cui, a breve, si aggiungerà quello di Raoul Bellanova, che ha già sostenuto le visite mediche. Un importante pacchetto di rinforzi per i nerazzurri, che nel frattempo continuano ancora a corteggiare anche Paulo Dybala, ma che, per questioni di bilancio, costringerà il club di Steven Zhang ad operare in uscita. Oltre ai nomi noti, quali Vidal e Sanchez, entrambi vicini al Flamengo, sul piede di partenza c'è anche Milan Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain, pronto a versare nelle casse dell'Inter una cifra attorno ai 60/70 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni del difensore. Ma quella dello slovacco potrebbe non essere l'unica cessione illustre.

Inter, anche De Vrij tra i cedibili

C'è un altro titolarissimo dell'ultima stagione che potrebbe lasciare l'Inter già in estate: stiamo parlando di Stefan de Vrij, riferimento centrale della difesa nerazzurra. L'olandese, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2023, è considerato uno dei "sacrificabili", a maggior ragione se Marotta, nei prossimi giorni, dovesse chiudere l'operazione Bremer. Il difensore gode di estimatori all'estero, soprattutto in Inghilterra, dove ad averlo messo nel mirino ci sono Chelsea (per i Blues la prima scelta rimane però lo juventino De Ligt) e, soprattutto, Manchester United. Di fronte ad un'offerta attorno ai 15/20 milioni di euro l'Inter potrebbe lasciar partire il giocatore, dando così vita ad una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato: del trio su cui ha puntato forte Simone Inzaghi nel corso dell'ultima stagione, rimarrebbe infatti a disposizione solo Alessandro Bastoni. Per il resto la difesa, complice l'addio anche dell'alternativa Andrea Ranocchia, passato al Monza, sarebbe completamente nuovo. Un rischio all'insegna del ringiovanimento che i nerazzurri, che hanno messo nel mirino anche il difensore serbo della Fiorentina Milenkovic, sono pronti a correre.