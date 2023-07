Calciomercato Inter, cosa accadrà in settimana

Malgrado manchi ormai meno di un mese all'inizio del prossimo campionato di serie A, sono ancora diverse le caselle vuote nello scacchiere nerazzurro. L'Inter, partita in queste ore alla volta del Giappone, dove la formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata nelle amichevoli contro Al Nassr e Paris Saint-Germain, deve infatti ancora colmare gli addii di André Onana, passato al Manchester United, e Romelu Lukaku, che non farà ritorno a Milano dopo la fine del prestito. Ma non solo, perché un tassello, almeno a livello numerico, manca anche in difesa, dove in estate, a parametro zero, sono partiti Milan Skriniar, approdato al Psg, e Danilo D'Ambrosio.

L'agenda della settimana

Partiamo dalla questione portieri. L'Inter, al momento, può contare in rosa sul solo Raffaele Di Gennaro, destinato a ricoprire il ruolo di terza scelta. L'obiettivo numero uno dei nerazzurri, come noto da tempo, è Yann Sommer, per il quale la trattativa sta procedendo più lentamente del previsto. Il Bayern Monaco, infatti, chiede i sei milioni di euro della clausola rescissoria, mentre il club di Steven Zhang vorrebbe uno sconto: nuovi contatti tra le parti sono previsti già nelle prossime ore. Per il ruolo di secondo il preferito di Marotta è Trubin, oggi allo Shakhtar Donetsk. Gli ucraini, per lasciar partire l'estremo difensore, chiedono però ben 30 milioni di euro: una cifra al momento ritenuta eccessiva dei nerazzurri, che hanno individuato in Sergio Audero l'eventuale piano B.

Per quanto riguarda la difesa, l'Inter è tornata a bussare alla porta dell'Atalanta per Rafael Toloi, a Bergamo ormai dal 2015. Il giocatore è considerato dal tecnico della Dea Gian Piero Gasperini inamovibile e per questo la trattativa, almeno al momento, si preannuncia in salita.

Capitolo attaccanti. Qui non si registrano particolari novità, con i nomi di Alvaro Morata e Folarin Balogun ancora in cima alla lista dei desideri. Già nelle prossime ore la dirigenza nerazzurra proverà ad affondare il colpo per almeno uno dei due, con la speranza di consegnare il prima possibile il tanto agognato rinforzo offensivo a Simone Inzaghi.