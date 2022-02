Calciomercato Inter, caccia al vice Brozovic: i nomi sul taccuino di Marotta

La partita contro il Sassuolo, terminata con un clamoroso ko per 0-2, ne è stata la prova: quest'Inter non può fare a meno di Marcelo Brozovic. L'assenza del croato, squalificato per la partita contro i neroverdi, ha lasciato un vuoto incolmabile nel centrocampo nerazzurro, con nessun giocatore attualmente presente nella rosa di Simone Inzaghi capace, per caratteristiche, di prenderne il posto. Una lacuna che non è certo passata inosservata alla dirigenza, che, in vista della prossima stagione, sta già sondando il mercato alla ricerca del giusto profilo che possa sostituire il croato quando ce ne sia bisogno.

Vice Brozovic, i nomi seguiti dall'Inter

Sono diversi i nomi finiti sul taccuino di Marotta, da sempre attento a scandagliare le piste del calciomercato a 360 gradi. Tra questi spiccano quelli di Leandro Paredes, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, club con il quale è legato da un contratto fino al 2023, e di Granit Xhaka, la cui esperienza all'Arsenal sembra ormai ai titoli di coda. Sullo svizzero, tuttavia, si registra il forte interesse anche da parte della Roma di José Mourinho, che già nella scorsa estate aveva cercato di portarlo nella capitale.

Altre idee sono quelle che portano a Florian Grillitsch, regista austriaco in scadenza di contratto con i tedeschi dell'Hoffenheim, Sofyan Amrabat, finito indietro nelle gerarchie del tecnico Vincenzo Italiano alla Fiorentina, e Joao Palhinha, centrocampista attualmente in forza allo Sporting Lisbona. Da questa lista di nomi potrebbe uscire colui che, nella prossima stagione, sarà chiamato a ricoprire il ruolo di vice Brozovic, con il croato ormai ad un passo dal rinnovo di contratto con i nerazzurri.