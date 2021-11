Calciomercato Inter, sogno Vlahovic: perché l'affare non è impossibile

Già undici le reti segnate in campionato, dopo le 21 messe a segno lo scorso anno. Dusan Vlahovic, dopo quattordici giornate di Serie A, guida la classifica marcatori davanti a Immobile (10) ed alla coppia formata da Zapata e Simeone (9), trascinando la Fiorentina nelle alte sfere della graduatoria a suon di gol. Un rendimento che, ovviamente, non è passato inosservato alle big del torneo, che hanno messo nel mirino il serbo ormai da tempo. Tra le formazioni interessate al centravanti dei viola, che non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2023 con i toscani, c'è anche l'Inter, alla ricerca di un profilo giovane che possa garantire un ricco bottino di reti nel tempo.

Calciomercato Inter, Vlahovic il sogno

L'affare non è dei più semplici, con Vlahovic seguito da numerose big d'Europa pronte a gettarsi su di lui già nella sessione invernale di mercato, ma l'Inter, che già aveva seguito il giocatore la scorsa estate incontrando però le resistente del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, sta monitorando con attenzione la situazione. Dzeko, il prossimo marzo, spegnerà infatti 36 candeline ed i nerazzurri, ai nastri di partenza della stagione 2022/2023, vorrebbero presentarsi con in rosa un elemento dalla carta d'identità più verde. Per tentare l'assalto al serbo, tuttavia, il club di Steven Zhang avrebbe prima bisogno di operare in uscita, così da poter contare su un tesoretto da investire subito nel bomber di Belgrado. Il nome più caldo in questa direzione è quello di Lautaro Martinez, che, malgrado il recente rinnovo di contratto con i nerazzurri, potrebbe lasciare Milano di fronte ad una ricca offerta.