Calciomercato Inter, colpo a parametro zero

Non solo al presente, con l'affare Buchanan ormai in dirittura d'arrivo. L'Inter, al momento capolista del campionato di serie A con due lunghezze di vantaggio sulla Juventus, guarda già anche al futuro. I nerazzurri, infatti, non vogliono lasciare niente d'intentato in vista della prossima stagione con l'obiettivo di rinforzare ulteriormente l'organico a disposizione di Simone Inzaghi così da lottare per il vertice non solo in Italia, ma anche in Europa. Ed il primo colpo, stando agli ultimi rumors, sarebbe già in canna.

Inter, in arrivo Zielinski

L'Inter, in queste ore, avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con Piotr Zielinski, che non ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli, club con il quale ha vinto lo scudetto nel passato torneo. Il polacco classe 1994, che l'estate scorsa era stato corteggiato dagli arabi dell'Al-Ahli rifiutando però le avances per rimanere all'ombra del Vesuvio, arriverebbe quindi alla corte di Inzaghi a parametro zero a partire dal prossimo primo luglio. Per i nerazzurri sarebbe un colpo di spessore per la linea mediana: Zielinski, nel corso di questi anni, si è infatti imposto come una delle colonne della formazione partenopea, tanto da realizzare complessivamente 50 reti in 351 presenze.

Il centrocampista, nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala, scalzando verosimilmente nell'ipotetica formazione titolare Mkhitaryan, che il prossimo 21 gennaio spegnerà 35 candeline e che, quindi, potrebbe essere impiegato con più parsimonia. Un innesto che permetterebbe all'Inter di ringiovanire di qualche anno la linea mediana con un giocatore capace di garantire qualità e quantità.