Calciomercato Roma, precedenza alle uscite: chi lascerà la capitale

Con il mercato alle battute finali, la Roma è al lavoro per dare gli ultimi colpi di assestamento alla rosa che sotto la guida di Daniele De Rossi affronterà la seconda metà di stagione. L’attenzione è sempre rivolta alle trattative in entrata con Angeliño ancora in cima alla lista, a conferire completezza alla fascia sinistra dei giallorossi. Ma le preferenze del nuovo tecnico, orientato a schierare una difesa a quattro, comportano un cambio di strategie in uscita, visto che in alcune zone del campo le alternative rischiano di essere troppe ed il minutaggio a disposizione dei rincalzi eccessivamente limitato. La prima operazione è già stata perfezionata, con la partenza di Viña alla volta del Flamengo che porterà nelle case del club circa otto milioni, ma non sarà l’unica.

Difesa

Nel reparto centrali, l’arrivo del giovane olandese Huijsen porta a sei il numero dei giocatori utilizzabili nel mezzo della retroguardia: oltre a Mancini, Llorente e Ndicka, c’è infatti Smalling il quale potrebbe a breve ricevere il via libera per tornare ad allenarsi. Da qui, l’ipotesi di un addio di Kumbulla (che interessa a Torino e Genoa), ora che operazione al ginocchio e riabilitazione si sono felicemente concluse e il difensore albanese – rientrato in gruppo – ha bisogno di spazio per ritrovare condizione e di minutaggio per ritrovare il ritmo partita. Anche a destra c’è abbondanza, visto che in quel ruolo a contendersi il posto sono Karsdorp, Kristensen e Celik. Il laterale turco potrebbe anche essere tentato da un ritorno in patria, con il Galatasaray eventualmente pronto ad approfittarne.

Attacco

I buoni feedback offerti da Joao Costa nel match in Arabia (dove ha realizzato un gol) potrebbero spalancare a De Rossi le porte di soluzioni nuove sul vertice destro del reparto offensivo, mentre quello sinistro sarà coperto dall’alternanza tra El Shaarawy e Zalewski. Di certo, con il rientro nei ranghi di Abraham, il numero delle prime punte comincia ad essere elevato. Oltre all’inglese, ci sono l’inamovibile Lukaku, Azmoun e Belotti, e la sensazione è che De Rossi non si voglia privare dell’attaccante iraniano. Da qui l’ipotesi di un “Gallo” destinato a concludere altrove il campionato 2023/2024: la pista Fiorentina – tiepida sullo scambio con Ikoné – sembra perdere consistenza, ed i giorni a disposizione per trovare una sistemazione che vada eventualmente incontro al gradimento del giocatore non sono tanti. C’è poi la questione Baldanzi: sul ventenne in forza all’Empoli c’è il pressing della Roma, ma va trovata una formula in grado di soddisfare il club toscano. Valutazione intorno ai 15 milioni, ma non è da escludere che l’operazione possa venire posticipata alla prossima estate.