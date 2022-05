Juventus, doppio colpo per sostituire Chiellini: Acerbi e Gabriel

L'addio di Giorgio Chiellini, che ha salutato il pubblico bianconero durante la sfida contro la Lazio, terminata sul punteggio di 2-2, costringerà la Juventus ad intervenire sul mercato alla ricerca di un sostituto del capitano. Il club, in realtà, vorrebbe piazzare più di un colpo nel reparto difensivo, visto che in uscita c'è anche Daniele Rugani, che non ha convinto il tecnico Massimiliano Allegri nel corso della stagione.

Juventus, Acerbi e Gabriel per la difesa

Il primo nome finito sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Francesco Acerbi, oggi alla Lazio. La Juventus avrebbe offerto al club biancoceleste uno scambio con Rugani, il quale approderebbe a Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Acerbi invece, ormai in rottura con il pubblico laziale, arriverebbe a Torino a titolo definitivo. Un'operazione che avrebbe già ricevuto il benestare di Allegri da una parte e di Sarri dall'altra e che potrebbe essere formalizzata subito dopo il termine del campionato.

La Juventus ha poi messo nel mirino Gabriel, difensore classe 1997 di proprietà dell'Arsenal. Il giocatore, che in stagione ha collezionato 38 presenze con la maglia dei Gunners segnando quattro reti, è valutato ben 50 milioni di euro: una cifra che i bianconeri vorrebbero abbassare inserendo nell'operazione Arthur, centrocampista che non rientra ormai più nei progetti di Allegri. Una trattativa, tuttavia, che non si preannuncia delle più semplici, considerato anche il lungo contratto che lega il difensore ai londinesi (scadenza a giugno 2025).