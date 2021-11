Juventus, rivoluzione a gennaio: i possibili acquisti

Un segmento iniziale di stagione deludente, con la vetta della classifica in campionato distante già ben 14 lunghezze. La Juventus, malgrado il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, sta faticando enormemente a tornare sui livelli di due anni fa, quando i bianconeri, in Italia, non avevano praticamente rivali. Adesso, invece, la Vecchia Signora sembra essere sprofondata in una piena crisi d'identità, ulteriormente aggravata dalla partenza di Cristiano Ronaldo, che, in estate, ha fatto ritorno al Manchester United.

Calciomercato Juventus, i possibili acquisti a gennaio

Il club, per rialzare la testa dopo i primi disastrosi mesi di stagione, sta pensando ad una mezza rivoluzione sul mercato già a partire dal mese di gennaio, quando diversi elementi attualmente in rosa, come Ramsey, Kulusevski, McKennie e Rabiot, potrebbero già fare le valigie e lasciare Torino. Per rimpiazzarli la Juventus avrebbe pronta una lista di rinforzi, a partire dal centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni, che però difficilmente il Monaco farà partire a stagione in corso. L'alternativa è Alex Witsel, attualmente in forza al Borussia Dortmund: il belga, che in passato ha vestito anche le maglie di Standard Liegi, Benfica, Zenit San Pietroburgo e Tianjin Quanjian, è ritenuto dalla dirigenza elemento capace di unire qualità e quantità, perfetto per andare ad alzare il tasso tecnico del centrocampo di Allegri.

Sul taccuino dei bianconeri, tuttavia, ci sono anche i nomi di Leandro Paredes, attualmente al Paris Saint-Germain, Denis Zakaria, svizzero in forza al Borussia Monchengladbach, e Boubacar Kamara, francese classe 1999 del Marsiglia. Tutti profili che confermano come il settore in cui la Juventus voglia muoversi maggiormente sia il centrocampo, reparto apparso spesso in difficoltà in questa prima parte di stagione.