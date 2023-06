Calciomercato Juventus, Alex Sandro in uscita: i possibili sostituti

Malgrado il rinnovo automatico scattato nelle scorse settimane, Alex Sandro non rientra più nei piani della Juventus I bianconeri, in questi giorni, sono alla ricerca di una nuova sistemazione per il difensore brasiliano, arrivato a Torino nell'agosto 2015 dopo le esperienze con Santos e Porto. Sul giocatore, nelle ultime ore, ha manifestato interesse il Galatasaray, anche se, ancora, non si può parlare di vera e propria trattativa. Ciò che è chiaro, in ogni caso, è che difficilmente Alex Sandro si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione con ancora indosso con la maglia bianconera.

La Juventus, non a caso, si sta guardando attorno sul mercato alla ricerca di un centrale mancino o comunque abituato a giocare sul centrosinistra, stessa posizione occupata da Alex Sandro nell'annata appena terminata. Il nome in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora sarebbe quello di Pau Torres, attualmente in forza al Villarreal. Lo spagnolo è valutato dal suo club circa 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri, che vorrebbe chiudere l'affare con un esborso economico minore.

Altro profilo seguito con interesse dai bianconeri è quello di Benoit Badiashile, giovane difensore classe 2001 già in uscita dal Chelsea, che lo aveva prelevato lo scorso gennaio dal Monaco. Il francese rappresenterebbe un profilo futuribile, destinato a crescere nel corso delle prossime stagione. Sullo sfondo, infine, l'idea Mario Hermoso, oggi in forza all'Atletico Madrid e legato ai Colchoneros da un contratto fino al 30 giugno 2024.