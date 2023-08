Calciomercato Juventus, i due nomi nuovi per rinforzare la rosa di Allegri

Manca sempre meno al via ufficiale della nuova stagione, previsto per la Juventus per domenica 20 agosto, quando Danilo e compagni faranno visita all'Udinese nella gara valevole per la prima giornata del campionato di serie A. Un appuntamento al quale il tecnico Massimiliano Allegri, che in queste settimane sta lavorando sul 3-5-2 come sistema di gioco base, spera di potersi presentare con una rosa rafforzata dal mercato. Fin qui, infatti, è arrivato il solo Timothy Weah, chiamato a raccogliere l'eredità di Juan Cuadrado, passato a parametro zero all'Inter, sulla corsia destra.

Un innesto, in particolare, Allegri se lo aspetta in mezzo al campo, dove rimane ancora un'incognita Paul Pogba. Il nome nuovo finito sul taccuino della dirigenza è quello di Sofyan Amrabat, attualmente in forza alla Fiorentina. Il marocchino, in Toscana dal 2020, piace moltissimo al tecnico, che vede in lui il giocatore ideale per dare sostanza alla linea mediana della sua squadra. Una vera e propria trattativa con i viola, al momento, non è ancora nata, ma i bianconeri, che nei giorni scorsi hanno visto sfumare l'obiettivo Franck Kessie, passato agli arabi dell'Al Ahli, sono pronti a fare un tentativo nelle prossime ore.

Un innesto, inoltre, potrebbe esserci anche sulla corsia mancina, soprattutto in caso di partenza di Filip Kostic, considerato non più intoccabile dal club. L'erede del serbo sarebbe già stato individuato in Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1994 reduce da una stagione super con il Monza, formazione con la quale ha realizzato sei reti in ventinove presenze in campionato.