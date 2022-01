Calciomercato Juventus, tutto sull'attaccante: i possibili colpi

È l'attaccante il principale obiettivo della Juventus in questa sessione invernale di mercato. L'infortunio di Chiesa ha infatti reso ancor più impellente la necessità di investire nel reparto offensivo, fin qui piuttosto sterile per quelle che sono le ambizioni bianconere. I vari Morata, Dybala, Kean e Kulusevski, al momento, non hanno garantito quel bottino di reti necessario per ambire quanto meno ad un piazzamento Champions, con la dirigenza che cercherà quindi di operare in entrata durante questo mese di gennaio.

Juventus, caccia all'attaccante: tutti i nomi

Diversi i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, a partire da quello di Sardar Azmoun, attaccante classe 1995 dello Zenit San Pietroburgo che la Vecchia Signora cercherà di portare a Torino con la formula del prestito. Se la trattativa per l'iraniano non dovesse decollare, i bianconeri sono pronti a virare su Memphis Depay, attualmente in forza al Barcellona dopo le esperienze con Psv Eindhoven, Manchester United ed Olympique Lione. L'olandese non rientra nei piani del neo tecnico blaugrana Xavi e potrebbe lasciare la Spagna già durante la sessione invernale di calciomercato.

Altri nomi monitorati con attenzione dalla Juventus sono quelli di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United, e di Maxi Gomez, attaccante uruguaiano classe 1996 del Valencia. Sullo sfondo, infine, la pista che porta a Mauro Icardi, vecchio pallino della dirigenza bianconera. Proprio l'argentino, in caso di mancato arrivo di uno dei precedenti profili, potrebbe essere il colpo last minute di Paratici per rinforzare il reparto offensivo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri.