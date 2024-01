Calciomercato Juventus, le idee last minute per il centrocampo

Alla ricerca di un colpo di mercato in extremis. La Juventus, al momento seconda in campionato a -1 dall'Inter capolista (ma i nerazzurri hanno giocato una partita in meno), vuole rinforzare la propria rosa per andare a caccia dello scudetto. I bianconeri, come noto da tempo, cercano in particolare innesti nella linea mediana, ridotta all'ossa numericamente dopo le squalifiche di Paul Pogba (doping) e Nicolò Fagioli (scommesse illegali). L'obiettivo della Vecchia Signora, accantonate le idee Philips, passato al West Ham, ed Henderson, passato all'Ajax, sarebbe quello di puntare su giocatori già esperti nel nostro campionato.

Juventus, occhi su Bonaventura e Pereyra

Il primo nome sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Giacomo Bonaventura, attualmente in forza alla Fiorentina. Il centrocampista, autore di sei reti in questa prima parte di stagione con la maglia viola e tornato nel giro della Nazionale, piace per la sua duttilità, che permetterebbe al tecnico Massimiliano Allegri di utilizzarlo in più posizioni del campo. Al momento, tuttavia, il club toscano non avrebbe manifestato alcuna apertura per instaurare una vera e propria trattativa.

L'alternativa risponde al nome di Roberto Pereyra, centrocampista dell'Udinese che, così come Bonaventura, andrà in scadenza di contratto a giugno. I friulani, per cedere l'argentino, chiedono circa tre-quattro milioni di euro: troppi secondo i bianconeri, che vorrebbero prelevare il giocatore a cifre ben inferiori. E la Vecchia Signora, con l'avvicinarsi del gong finale della sessione invernale di mercato, spera che l'Udinese possa rivedere al ribasso le proprie pretese.