Calciomercato Juventus, i possibili acquisti con i soldi di De Ligt

Matthijs De Ligt può considerarsi ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il difensore olandese, nelle scorse ore, è volato in Germania per sostenere le visite mediche con il club bavarese, al termine delle quali firmerà il contratto che lo legherà per cinque anni ai tedeschi. Ottanta milioni di euro, bonus compresi, la cifra che la Juventus incasserà dalla sua cessione: un tesoretto che i bianconeri, alla ricerca di rinforzi un po' in tutti i reparti, reinvesteranno sul mercato.

Juventus, i possibili acquisti dopo la cessione di De Ligt

La priorità, per la Vecchia Signora, è proprio quella di sostituire De Ligt. Sfumato Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea, la Juventus ha messo nel mirino Gleison Bremer, giocatore attualmente in forza al Torino. Il brasiliano, nelle scorse settimane, aveva già raggiunto un accordo di massima con l'Inter, ma i bianconeri sono pronti a presentare al giocatore e alla società granata un'offerta economicamente migliore (40/45 milioni per il cartellino, 5 per l'ingaggio).

La Juventus, poi, tornerà alla carica per Nicolò Zaniolo, già cercato nei giorni scorsi trovando però un muro da parte della Roma. L'acquisto di Paulo Dybala da parte dei giallorossi, tuttavia, potrebbe cambiare le carte in tavola, con il club capitolino pronto ad aprire alla partenza del classe 1999. I bianconeri, per arrivare alla fumata bianca, cercheranno di inserire nell'operazione anche il cartellino di Arthur, giocatore che non rientra ormai più nei piani del tecnico Massimiliano Allegri.

Un movimento in entrata, la Juventus, cercherà infine di farlo anche in mezzo al campo, dove, al momento, manca un vero e proprio regista. Profilo che piace ai bianconeri è quello di Leandro Paredes, finito ai margini nel Paris Saint-Germain. Anche in questo caso la Vecchia Signora potrebbe inserire nell'affare una contropartita tecnica offrendo ai parigini uno scambio con Moise Kean, che sotto la Torre Eiffel ha già giocato, con buoni risultati, nella stagione 2020-2021.