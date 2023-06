Calciomercato Juventus, cessione a sorpresa? La Premier su Bremer

Nessuno, oggi, è incedibile. Questo il diktat in casa bianconera, con la Juventus costretta a far cassa e a liberarsi di alcuni pesanti ingaggi dopo la deludente stagione appena andata in archivio, terminata, complice la penalizzazione in classifica per il caso plusvalenze, soltanto al settimo posto della classifica. Per la Vecchia Signora non prendere parte alla prossima edizione della Champions League significa avere svariate decine di milioni di euro di introiti in meno, con conseguenti ripercussioni sul mercato. Ed anche qualcuno dei cosiddetti "big", quindi, potrebbe fare le valigie.

Nei giorni scorsi abbiamo già parlato di come nella lista dei cedibili vi siano anche alcuni pezzi da novanta della formazione di Massimiliano Allegri, come ad esempio Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. La notizia delle ultime ore è che, tra i partenti, potrebbe esserci a sorpresa anche Gleison Bremer: sul difensore brasiliano, approdato alla Juventus la scorsa estate, si è infatti fiondato il Tottenham, alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato in vista della prossima stagione. Gli Spurs, secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, sarebbero pronti a presentare ai bianconeri un'offerta ufficiale. E la Vecchia Signora, di fronte ad una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro, potrebbe dare il via libera all'operazione, per poi cercare di rimpiazzare il difensore con un profilo che pesi meno sul bilancio del club.