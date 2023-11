Calciomercato Juventus, occhi su Buongiorno

Tra i protagonisti della gara contro l'Ucraina che ha permesso all'Italia di staccare il pass per Euro 2024 c'è anche Alessandro Buongiorno. Il difensore del Torino, dopo qualche difficoltà iniziale su Dovbyk, ha ben presto preso le misure sugli avversari fornendo, in tandem con Acerbi, un'ottima prestazione. Una prova che conferma quanto di buono fatto vedere da Buongiorno in questa prima parte di stagione, tanto che il suo nome sarebbe finito sul taccuino di mercato della Juventus, alla ricerca di elementi che possano rinforzare numericamente e qualitativamente il reparto arretrato.

I bianconeri, secondo quanto raccolto da La Repubblica, avrebbero infatti messo nel mirino il difensore del Torino, che, per modo di giocare, ricorda un po' quel Giorgio Chiellini che ha fatto la storia recente della retroguardia della Vecchia Signora. Buongiorno, per caratteristiche, si sposerebbe alla perfezione con il disegno tattico di Massimiliano Allegri, dato che nei granata gioca abitualmente con la difesa a tre sapendo tuttavia adattarsi anche a quattro. Il giocatore, nella Torino bianconera, ritroverebbe inoltre anche il suo ex compagno di reparto Gleison Bremer.

Al momento, in ogni caso, siamo solamente nel campo delle idee e delle ipotesi. Il presidente dei granata Urbano Cairo, ad oggi, non ha infatti intenzione di vendere il giocatore, a maggior ragione a stagione in corso. La Juventus, però, rimane alla finestra, pronta a sfruttare ogni eventuale spiraglio per chiudere quella che sarebbe un'importante operazione in entrata.