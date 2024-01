Calciomercato Juventus: chi è Carlos Alcaraz, il colpo last minute per il centrocampo

È Carlos Alcaraz il colpo a centrocampo last minute della Juventus in questa sessione invernale di calciomercato. I bianconeri, infatti, sarebbero ormai ad un passo dal tesserare il centrocampista argentino classe 2002 del Southampton, atteso domani a Torino per le visite mediche. Il giocatore, salvo sorprese, approderà alla Vecchia Signora con la formula del prestito con diritto di riscatto, per un costo complessivo dell'operazione che si aggirerebbe tra i 35 ed i 40 milioni di euro. Un innesto che, se confermato, andrà ad ampliare le possibilità di scelta del tecnico Massimiliano Allegri nella linea mediana, priva, per le ben note vicende, di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Il profilo di Carlos Alcaraz

Nato il 30 novembre 2002 a La Plata, Carlos Alcaraz, omonimo del noto tennista spagnolo, è cresciuto nel settore giovanile del Racing Club, formazione con la quale ha debuttato in prima squadra il 26 gennaio 2020 in occasione della gara contro l'Atletico Tucuman di Primera Division. Con la formazione argentina il giocatore è rimasto fino alla fine del 2022 collezionando complessivamente 83 presenze arricchite da dodici reti. Nel gennaio 2023 Alcaraz è stato poi acquistato per 14 milioni di euro dal Southampton, squadra con la quale ha raccolto 18 presenze segnando quattro gol nella scorsa Premier League. In Championship, nell'attuale stagione, per lui tre reti in 23 presenze.

Dal punto di vista tecnico, l'argentino predilige la posizione di mezzala, integrandosi quindi alla perfezione nel 3-5-2 di Allegri. Alcaraz, tuttavia, può giocare sia come centrocampista centrale che come trequartista, manifestando estrema duttilità ed offrendo al tecnico più alternative.