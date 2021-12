Calciomercato Juventus, caccia al bomber: Cavani e Icardi nel mirino

Due vittorie consecutive che, almeno per il momento, hanno scacciato le nubi dal cielo bianconero, ma la prima parte di stagione, per la Juventus, rimane comunque ampiamente al di sotto delle aspettative. La formazione di Massimiliano Allegri si trova attualmente soltanto al quinto posto in campionato, a - 7 dalla quarta posizione e a-11 dalla vetta, occupata oggi dal Milan. Un rendimento a scartamento ridotto che ha acceso l'allarme rosso nella dirigenza della Vecchia Signora, pronta ad intervenire sul mercato già a gennaio per cercare di risollevare le sorti della stagione.

Calciomercato Juventus, Cavani e Icardi gli obiettivi per l'attacco

Sono centrocampo e attacco i reparti dove la Juventus ha in programma di intervenire. Per la mediana, dove non sono escluse cessioni anche eccellenti, l'obiettivo numero uno è Denis Zakaria, svizzero classe 1996 del Borussia Monchengladbach, mentre per l'attacco il sogno, come noto, è Dusan Vlahovic. La trattativa per arrivare al serbo della Fiorentina non è però delle più semplici ed i bianconeri avrebbero già pronto il piano B, che risponde al nome di Edinson Cavani. L'uruguaiano, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, sta faticando a trovare spazio con la maglia del Manchestet United e potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare i Red Devils già durante la finestra invernale di calciomercato. Sullo sfondo, poi, rimane la pista che porta a Mauro Icardi, ormai chiuso al Paris Saint-Germain dal tridente Mbappé-Messi-Neymar.