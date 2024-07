Calciomercato Juventus, le uscite a centrocampo

Quella che sta mettendo in atto la Juventus nel reparto di centrocampo in questa sessione estiva di mercato è una vera e propria rivoluzione. I bianconeri, che nella prossima stagione saranno guidati in panchina da Thiago Motta, hanno infatti già ufficializzato gli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram, prelevati rispettivamente da Aston Villa e Nizza, e sono pronti adesso ad affondare il colpo anche per Teun Koopmeiners. Chiaro che, di fronte a tutti questi innesti, saranno inevitabili alcune cessioni.

Juventus, le possibili partenze a centrocampo

Ormai sempre più vicino all'addio Adrien Rabiot, reduce dall'esperienza con la sua Francia ad Euro 2024. L'ex giocatore del Paris Saint-Germain è attualmente svincolato, dato che il suo contratto con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno. Il francese non ha mai risposto all'ultima e definitiva proposta di rinnovo della Vecchia Signora e tutto, quindi, lascia presagire la definitiva interruzione del rapporto.

Non faranno poi parte del progetto Weston McKennie e Arthur, quest'ultimo rientrato dal prestito alla Fiorentina. Sia per lo statunitense che per il brasiliano i bianconeri sono alla ricerca di una nuova sistemazione: su McKennie, in particolare, avrebbe effettuato un sondaggio l'Everton. In uscita anche Nicolussi-Caviglia, che già nella scorsa stagione aveva trovato pochissimo spazio: su di lui avrebbe messo gli occhi il neopromosso Venezia.

Resta invece da decifrare il futuro di Fabio Miretti e Manuel Locatelli: il primo potrebbe essere ceduto in prestito, mentre per il secondo, che con i nuovi innesti rischia di trovare poco spazio nella nuova stagione, una decisione definitiva verrà presa soltanto nelle prossime settimane.