Calciomercato Juventus, i big in uscita

La conquista della Coppa Italia, con i bianconeri che hanno avuto la meglio nella finalissima dell'Olimpico sull'Atalanta per 1-0, ha reso un po' meno amara una stagione che, per la Juventus, rimane comunque deludente. La Vecchia Signora, dopo un'ottima prima parte di campionato, durante la quale aveva anche accarezzato il sogno scudetto, è infatti letteralmente crollata nel girone di ritorno. Adesso, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, allontanato per "comportamenti non compatibili con i valori del club", per la Juventus è tempo di guardare al futuro, con diversi cambiamenti che potrebbe interessare l'organico.

Juventus, i big che potrebbero lasciare Torino

In estate Giuntoli proverà a piazzare diversi big, a partire da Szczesny: in porta, infatti, i bianconeri punteranno su Michele Di Gregorio, in arrivo dal Monza. Per il polacco, quindi, non ci sarebbe spazio e la Juventus potrebbe anche decidere di lasciarlo libero, così da risparmiare sul suo ingaggio. In uscita anche Kostic, che già la scorsa estate sembrava vicino a lasciare Torino: sul serbo, in particolare, si registrano sirene arabe. Ai saluti anche Moise Kean, che sembrava destinato all'addio già lo scorso gennaio e che non è mai riuscito a lasciare il segno nel corso di questa stagione.

In bilico, inoltre, anche le posizioni di Adrien Rabiot e Gleison Bremer. Il francese, nel corso di questa stagione, ha segnato cinque reti ed è stato uno dei più positivi in casa bianconera, ma potrebbe lasciare Torino in estate per tentare l'avventura in Premier League. Per quanto riguarda il difensore brasiliano, invece, la Juventus, pur ritenendolo un giocatore importante nello scacchiere bianconero, è pronta ad ascoltare eventuali offerte. E, in caso di cifre sostanziose messe sul piatto da eventuali pretendenti, l'addio non sarebbe certo da escludere.

L'obiettivo della Vecchia Signora, infatti, è quello di ricavare un tesoretto da reinvestire poi entrata. Tra i giocatori finiti nel mirino ci sarebbero in particolar modo Teun Koopmeiners, centrocampista autore di una stagione sontuosa all'Atalanta, e Joshua Zirzkee, centravanti del Bologna seguito, tra le altre, da Milan e Arsenal.