Calciomercato Juventus, quali saranno le ultime uscite

Manca sempre meno alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, con la Juventus chiamata a sfoltire la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Sono infatti diversi i giocatori che non rientrano nei piani e per i quali la società, in queste ore, sta cercando una nuova sistemazione.

I giocatori in uscita

Leonardo Bonucci

Un epilogo triste, quello della storia d'amore tra i bianconeri e Leonardo Bonucci. Il difensore, fin dall'inizio del ritiro estivo, è stato messo ai margini, con una lunga battaglia a suon di Pec che si è poi trascinata nelle settimane successive. Per l'ormai ex capitano non c'è ovviamente più spazio alla Vecchia Signora ed il suo entourage sta lavorando per trovargli un'altra collocazione. Un forte interesse nei confronti di Bonucci lo ha manifestato l'Union Berlino, che tuttavia, almeno fin qui, non è riuscito a convincere il giocatore. Il difensore, infatti, starebbe aspettando un'offerta dalla Lazio, dove ritroverebbe il tecnico Maurizio Sarri. Sullo sfondo, infine, la pista che porta al Genoa.

Filip Kostic

Elemento a sorpresa in esubero è Filip Kostic, tra i più impiegati da Allegri nella passata stagione e mai in campo nei primi due impegni del nuovo campionato. Il serbo è finito nella lista dei partenti, ma al momento, nei suoi confronti, non si registrano vere e proprie offerte. Una situazione, tuttavia, che potrebbe sbloccarsi nelle ultime ore della finestra estiva di calciomercato.

Marko Pjaca

Ai margini da tempo c'è Marko Pjaca, frenato nelle ultime stagioni da diversi guai fisici. Per il croato, dopo le esperienze in prestito ad Anderlecht, Genoa, Torino ed Empoli, si prospetta la cessione a titolo definitivo in Turchia, con Antalyaspor e Fatih Karagumruk pronte a darsi battaglia per aggiudicarsene le prestazioni.