Calciomercato Juventus, tre giocatori che lasceranno Torino in estate

Non solo in entrata, dove i nomi caldi sono quelli di Paul Pogba e Angel Di Maria. La Juventus, in questi giorni, sta lavorando intensamente sul mercato anche sul fronte uscite, cercando di piazzare quei giocatori che non rientrano più nei piani bianconeri. Uscite utili anche per accumulare quel tesoretto da investire poi in entrata, offrendo ingaggi all'altezza di quei top player che la Vecchia Signora vuole portare a Torino. Una vera e propria rivoluzione è attesa a centrocampo, reparto nel quale sono ben tre i giocatori non più al centro del progetto di Massimiliano Allegri: Arthur, Aaron Ramsey e Adrien Rabiot.

Arthur, Ramsey e Rabiot verso la cessione

Arthur è stato vicino a lasciare la Juventus già durante l'ultima sessione invernale di mercato, con alcuni club di Premier League interessati sul suo conto. Adesso il brasiliano potrebbe fare davvero le valigie, destinazione Roma: l'ex Barcellona è infatti stimato da José Mourinho, che gradirebbe averlo alle proprie dipendenze nella prossima stagione. E la Vecchia Signora potrebbe approfittare di questa situazione per cercare di inserire il centrocampista nella trattativa per arrivare a Zaniolo.

Ramsey, reduce dal prestito ai Rangers nella seconda parte dell'ultima stagione, è ormai ritenuto dai bianconeri un esubero già da tempo, con il club bianconero che cercherà di piazzarlo in ogni modo. In caso di mancate pretendenti per il gallese, la Juventus sarebbe pronta a percorrere anche la via della risoluzione del contratto.

Rabiot, infine, avrebbe ufficialmente chiesto alla società di essere ceduto, una richiesta pronta ad essere accolta dalla dirigenza. Nel futuro del francese c'è adesso la Premier League, con Manchester United, Newcastle e Chelsea pronte ad investire su di lui. I bianconeri, per lasciarlo partire, vorrebbero però almeno quindici milioni di euro.