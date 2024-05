Calciomercato Juventus, via alla rivoluzione: chi andrà via e i giocatori in bilico

Una seconda parte di stagione, per la Juventus, quanto mai deludente. I bianconeri, dopo una prima parte di campionato in cui avevano cullato addirittura il sogno scudetto, sono letteralmente crollati negli ultimi mesi, tanto da aver raccolto appena 18 punti nelle ultime quindici giornate, in cui sono state conquistate appena due vittorie. Una brusca frenata che non ha comunque impedito alla formazione di Massimiliano Allegri, oggi terza in classifica a pari merito con il Bologna, di staccare il pass per la prossima edizione della Champions League, ma è chiaro che in vista del prossimo anno più di qualcosa andrà cambiato.

Juventus, i giocatori in uscita

La Juventus, oltre a cambiare probabilmente guida tecnica (il destino di Massimiliano Allegri pare già segnato anche in caso di vittoria della Coppa Italia), attuerà una vera e propria rivoluzione anche all'interno della rosa, con diversi giocatori ormai destinati a cambiare aria. Sul piede di partenza c'è Alex Sandro, il cui contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato: il rendimento del brasiliano, infatti, è stato il più delle volte deludente ed il club lo lascerà libero al termine della stagione. In uscita anche Filip Kostic, sul quale non mancano sirene arabe, e Carlos Alcaraz, il cui apporto alla causa bianconera in questi mesi è stato pressoché nullo. Ai saluti anche Moise Kean, che sembrava destinato a cambiare all'addio già lo scorso gennaio, e Nicolussi Caviglia.

Tantissimi, poi, i giocatori il cui futuro è ancora in dubbio. Il caso più spinoso è senza dubbio quello relativo ad Adrien Rabiot, uno dei fedelissimi di Allegri: il francese, nel corso di questa stagione, ha segnato cinque reti ed è stato uno dei più positivi in casa bianconera, ma potrebbe lasciare Torino in estate per tentare l'avventura in Premier League. Da decifrare anche il destino di McKennie, Milik e De Sciglio, sui quali la società prenderà una decisione soltanto al termine della stagione. La sensazione, in ogni caso, è che saranno in diversi a lasciare la maglia della Juventus in estate.