Calciomercato Juventus, non solo Chiellini e Dybala: chi lascerà Torino a fine stagione

Non solo Giorgio Chiellini, che ha ufficialmente annunciato il proprio addio al termine della finale di Coppa Italia contro l'Inter, vinta dai nerazzurri per 4-2 ai tempi supplementari, e Paulo Dybala, che sarà lasciato libero a parametro zero. Sono diversi i giocatori della Juventus che potrebbero salutare Torino quest'estate: i bianconeri, autori di una stagione ben al di sotto di quelle che erano le aspettative iniziali, sono infatti pronti a rinnovare sensibilmente la propria rosa, lasciando partire alcuni elementi ritenuti non più centrali nel progetto.

Juventus, le possibili operazioni in uscita

Tra i principali indiziati a salutare la Juventus al termine della stagione c'è Arthur: il brasiliano, arrivato a Torino nell'estate 2020 nell'ambito dell'operazione che ha portato Pjanic a Barcellona, non ha mai convinto con la maglia bianconera, con il club intenzionato a trovargli una nuova sistemazione per liberare qualche slot a centrocampo. Sul piede di partenza anche Moise Kean: l'attaccante è arrivato alla Vecchia Signora dall'Everton lo scorso agosto con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 28 milioni. La Juventus, in queste settimane, potrebbe cercare di rinegoziare l'accordo con gli inglesi per poi cedere il giocatore, il cui rendimento non è stato all'altezza delle aspettative.

In uscita anche Luca Pellegrini, che potrebbe andare a giocare in prestito in qualche formazione di Serie A o straniera, mentre rimane in bilico la posizione di Morata e Bernardeschi: per riscattare lo spagnolo dall'Atletico Madrid la Juventus dovrebbe versare 35 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dai bianconeri che proveranno ad ottenere uno sconto, mentre l'ex Fiorentina è in scadenza di contratto e non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo. Da monitorare, infine, anche la posizione di Alex Sandro: il brasiliano, ritenuto ormai non più centrale nel progetto, potrebbe essere ceduto in estate.