Calciomercato Juventus, i tre giocatori che potrebbero lasciare Torino a breve

Non solo in entrata. La Juventus, in queste ultime settimane di calciomercato, è molto attiva anche sul fronte uscite. La Vecchia Signora, nei prossimi giorni, proverà infatti a piazzare quei giocatori che non rientrano più nei progetti di Massiliano Allegri, così da ridurre numericamente la rosa ed alleggerire il monte ingaggi. Una mossa che permetterebbe poi al club di Angelli di investire in entrata, dove la Vecchia Signora, in particolare, è ancora alla ricerca di un vice Vlahovic.

Juventus, tre possibili uscite

Tra i giocatori in partenza c'è Daniele Rugani. Il difensore, chiuso da Bonucci, Bremer e Gatti, non fa parte del progetto tecnico e la Juventus, in questi giorni, gli sta cercando una nuova sistemazione. Nei suoi confronti ha manifestato interesse il Galatasaray, pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. Il giocatore, tuttavia, preferirebbe rimanere in Italia, dove sono diverse le opzioni sul piatto, a partire da quella di un ritorno all'Empoli, formazione in cui Rugani ha già giocato per due stagioni tra il 2013 ed il 2015. Alla finestra, però, ci sono anche Sampdoria e Verona, che avrebbero chiesto in prestito il difensore. E soprattutto i blucerchiati sembrano intenzionati a sferrare l'attacco decisivo.

Con le valigie in mano c'è anche Arthur, ormai ai margini già da tempo. Il brasiliano è corteggiato dal Valencia di Gattuso e sarebbe già stato trovato l'accordo sul prestito. Al momento, tuttavia, mancherebbe ancora l'intesa sul pagamento dell'ingaggio del giocatore, con i due club a lavoro per raggiungere una soluzione che possa soddisfare entrambe le parti.

Attenzione, poi, alla posizione di Adrien Rabiot. Malgrado gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie, che hanno ridotto numericamente all'osso il centrocampo bianconero, l'ex Psg potrebbe ugualmente lasciare Torino nelle prossime settimane. Su di lui c'è infatti il forte interesse del Monaco, che attende di conoscere quello che sarà il suo destino prima di tentare l'affondo: se i francesi dovessero staccare il pass per la fase a gironi della Champions League, l'affare potrebbe andare in porto per una cifra attorno ai venti milioni di euro.