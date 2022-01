Calciomercato Juventus, l'arrivo di Vlahovic apre alle cessioni: i possibili partenti

Un arrivo, quello di Dusan Vlahovic, prelevato dalla Fiorentina per una cifra complessiva attorno ai 75 milioni di euro, che cambia i piani di mercato della Juventus. I bianconeri, dopo l'innesto del centravanti serbo, hanno infatti bisogno di sfoltire la propria rosa, soprattutto per alleggerire il pesante monte ingaggi. E così, in questi ultimi giorni della sessione invernale della campagna trasferimenti, qualche giocatore potrebbe fare la valigia e lasciare Torino. Diversi i nomi in uscita, anche se il tecnico Massimiliano Allegri, considerato il triplo impegno tra campionato, Champions League e Coppa Italia, non vorrebbe privarsi di troppi elementi.

Juventus, i nomi in uscita

La Juventus, prima della chiusura della finestra di mercato, tenterà di cedere Dujan Kulusevski, valutato dalla Vecchia Signora 35 milioni di euro. Il giocatore, che è stato offerto anche al Milan, ha diversi estimatori in Premier League, con Tottenham ed Arsenal che sembrano le formazioni più interessate. Un tentativo potrebbe arrivare anche dalla Spagna, in particolare dal Siviglia, che, tuttavia, vorrebbe ingaggiare lo svedese soltanto in prestito fino al termine della stagione.

L'Arsenal ha messo gli occhi anche su Arthur, giocatore che non è più al centro del progetto dei bianconeri. La Juventus, prima di lasciar partire il brasiliano, ha però bisogno di trovare un sostituto in quella zona di campo, con il mirino puntato su Nahitan Nandez del Cagliari. La formula proposta dai Gunners (prestito oneroso fino al 30 giugno), inoltre, non convince del tutto la dirigenza della Vecchia Signora. Altro centrocampista che potrebbe lasciare Torino è Bentancur, per il quale l'Aston Villa avrebbe avanzato un'offerta di 22 milioni di euro di fronte ai 30 richiesti dalla Juve. L'uruguaiano, da parte sua, avrebbe tuttavia manifestato la volontà di restare in bianconero fino al termine della stagione.

Probabile, poi, la partenza dell'attaccante Kaio Jorge. Il brasiliano potrebbe infatti passare in prestito ad una formazione del campionato di Serie A, con Lazio, Cagliari e soprattutto Salernitana che sarebbero al momento le squadre più interessate. Rimane in bilico, infine, la posizione di Morata, richiesto con insistenza dal Barcellona.