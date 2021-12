Calciomercato Juventus, via alle cessioni: i possibili partenti

Si è chiuso con un deludente quinto posto in campionato il 2021 della Juventus. I bianconeri, in questa prima parte di stagione, non hanno mantenuto le aspettative che si erano create in estate su di loro con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e stanno stentando non poco in Serie A, dove soltanto gli ultimi positivi risultati (sei vittorie nelle ultime otto gare) hanno rilanciato le ambizioni Champions di Chiellini e compagni. Un rendimento sottotono che potrebbe spingere la dirigenza ad attuare una profonda rivoluzione nella rosa durante la prossima finestra di calciomercato, con diversi giocatori che, di fronte ad una buona offerta, potrebbero lasciare Torino già a gennaio.

Calciomercato Juventus, le possibili cessioni a gennaio

Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Aaron Ramsey. Il gallese, nel corso di questa stagione, ha trovato pochissimo spazio ed è ormai fuori dai piani di Allegri, tanto che il club potrebbe cercare di arrivare ad una risoluzione del contratto, attualmente in scadenza nel 2023. L'ex Arsenal potrebbe fare ritorno in Premier League, con il Newcastle che già da tempo lo ha messo nel mirino.

In uscita c'è anche Arthur, che, dopo essere rimasto ai box a lungo a causa di alcuni problemi fisici, non ha convinto il tecnico al suo rientro in campo. Il brasiliano potrebbe finire alla Lazio nell'ottica di uno scambio con Luis Alberto, ma la trattativa, al momento, non sembra delle più semplici. La Juventus, in ogni caso, cercherà di trovare una nuova sistemazione per l'ex Barcellona.

C'è infine il capitolo Kulusevski e Rugani, entrambi fin qui poco utilizzati da Allegri. L'intenzione del club, al momento, sarebbe quella di non cedere i due giocatori, ma di fronte ad una buona offerta le cose potrebbero cambiare, con gli eventuali introiti che verrebbero utilizzati dalla società per operare in entrata.