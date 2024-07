Calciomercato Juventus, Chiesa verso l'addio: i motivi

È una Juventus scatenata, quella protagonista in questi giorni sul mercato. I bianconeri, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Douglas Luiz, prelevato dall'Aston Villa per una cifra attorno ai 50 milioni di euro, stanno infatti per chiudere anche per Khephren Thuram, centrocampista classe 2001 del Nizza e figlio dell'ex difensore Lilian, oltre che fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus. In mezzo a questi arrivi, tuttavia, si va sempre più delineando una cessione illustre: quella di Federico Chiesa.

Chiesa, autore complessivamente nella passata stagione di dieci reti, non è stato fin da subito ritenuto incedibile da parte del nuovo tecnico Thiago Motta, che, nel reparto offensivo, vorrebbe puntare su altri profili. Di conseguenza l'esterno offensivo potrebbe essere sacrificato per incassare un tesoretto da reinvestire in entrata. La cessione di Chiesa, sul quale è forte l'interesse della Roma, pronta ad offrire una cifra di 25 milioni più 5 di bonus, permetterebbe infatti alla Vecchia Signora di mettere in cassa un tesoretto da destinare poi all'acquisto dell'altro grande obiettivo per completare il centrocampo: Teun Koopmeiners.

Per lasciar partire l'olandese, l'Atalanta chiede attualmente 60 milioni, cifra che però la Juventus è convinta di poter abbassare sensibilmente. L'obiettivo dei bianconeri sarebbe di scendere fino a 40 milioni, che, almeno in buona parte, verrebbero ricavati proprio dalla cessione di Chiesa, il cui futuro, di conseguenza, pare di ora in ora farsi sempre più lontano da Torino.