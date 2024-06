Calciomercato Juventus, Chiesa via? Le possibili destinazioni

Lo avevamo già scritto nelle scorse settimane: la permanenza di Federico Chiesa alla Juventus, ad oggi, non è così certa. Il giocatore non sarebbe infatti ritenuto indispensabile dal futuro tecnico Thiago Motta e, in virtù anche di un contratto in scadenza nel giugno 2025, i bianconeri, di fronte ad una cospicua offerta, potrebbero lasciar partire l'attaccante, autore nel corso della stagione appena terminata di dieci reti (nove in campionato e una in Coppa Italia). E d'altra parte, nei confronti dell'ex Fiorentina, gli estimatori non mancano.

I club interessati a Chiesa

Nei mesi scorsi si era parlato di un interessamento del Manchester United, ma i Red Devils, negli ultimi tempi, si sono defilati. Esattamente il contrario di quanto starebbero invece facendo Roma e Napoli, che per Chiesa sarebbero pronti a fare un tentativo quanto mai concreto. Il giocatore è infatti fortemente stimato da Daniele De Rossi e Antonio Conte, tecnici rispettivamente di giallorossi e azzurri, che lo accoglierebbero ben volentieri all'interno del proprio gruppo. I capitolini, in particolare, potrebbero ricavare il tesoretto da investire nell'operazione attraverso le cessioni di Abraham, Bove e Zalewski, ritenuti "sacrificabili" per potersi poi muovere con maggior liquidità in entrata.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, si era parlato nei giorni scorsi di un possibile scambio con Di Lorenzo con conguaglio in favore della Juventus. Ipotesi, questa, che non ha tuttavia trovato riscontro, con i partenopei che, soprattutto in caso di cessione di Kvaratskhelia, corteggiato dal Paris Saint-Germain, potrebbero andare all'assalto del giocatore mettendo sul piatto soltanto cash.

Sullo sfondo, infine, le piste Liverpool e Newcastle, che ad oggi non hanno effettuato alcun sondaggio vero e proprio ma che stanno monitorando con attenzione la situazione. In questo caso da valutare sarebbe la volontà di Chiesa, che dovrebbe decidere se restare in Italia o tentare un'avventura all'estero.