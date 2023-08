Juventus, Chiesa via? I possibili sostituti

Tra le tante note positive della Juventus vista al debutto ad Udine c'è sicuramente Federico Chiesa, autore di una brillante prestazione e del gol che, dopo appena una manciata di minuti, ha sbloccato la gara. L'ex giocatore della Fiorentina ha mostrato di trovarsi pienamente a suo agio nel ruolo di seconda punta, sfruttando al meglio i varchi aperti da Dusan Vlahovic. Una prova che ha acceso l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, adesso però preoccupati di una sua possibile partenza. Sì, perché su Chiesa, soprattutto se Salah dovesse accettare la corte araba, è pronto a gettarsi a capofitto il Liverpool di Jurgen Klopp.

La Juventus, considerati anche i mancati introiti derivanti dalla partecipazione alle coppe europee, non ritiene al momento nessun calciatore incedibile e quindi, di fronte ad una ricca offerta, sarebbe pronta a far partire anche l'ex viola. 60 milioni di euro la richiesta della Vecchia Signora, chiamata poi eventualmente a trovare subito un adeguato sostituto sul mercato.

I possibili sostituti di Chiesa

Il nome più caldo è quello di Domenico Berardi, già corteggiato dai bianconeri nelle scorse settimane. La dirigenza del Sassuolo, dopo aver interrotto la trattativa alcuni giorni addietro, sarebbe pronto a riallacciare i rapporti con la Juventus partendo da una richiesta di 30 milioni. Cifra che la Vecchia Signora, da parte sua, vorrebbe abbassare inserendo nell'operazione qualche contropartita tecnica.

L'alternativa, invece, è Alvaro Morata, che si sarebbe proposto alla dirigenza per fare nuovamente ritorno a Torino dopo le due precedenti esperienze. In questo caso, tuttavia, non mancano gli ostacoli, a partire dalla clausola rescissoria di 21 milioni sulla quale l'Atletico Madrid, club proprietario del cartellino dello spagnolo, non è disposto a trattare.