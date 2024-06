Calciomercato Juventus, da Chiesa a Szczesny: cosa può succedere in settimana

Una settimana che si preannuncia particolarmente calda, quella appena iniziata in casa Juventus. I bianconeri, nei prossimi giorni, non solo dovrebbero infatti ufficializzare l'arrivo in panchina di Thiago Motta, chiamato a raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri, esonerato dal club dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma potrebbero muovere i primi importanti passi sul mercato, soprattutto in uscita. Monitorate con particolare attenzione, nel dettaglio, sono le posizioni di Federico Chiesa, Wojciech Szczesny e Adrien Rabiot.

Chiesa, Szczesny e Rabiot: la situazione

Partiamo da Chiesa. L'attaccante non sarebbe ritenuto essenziale dal futuro tecnico Thiago Motta ed il discorso relativo al rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel 2025) pare complicare ulteriormente le cose. Da qui la possibilità che il giocatore possa lasciare Torino già quest'estate, con diversi club pronti a sferrare l'offensiva: tra questi ci sarebbero anche Roma e Napoli, con giallorossi e partenopei che da tempo seguono Chiesa. Particolarmente interessati all'operazione potrebbero essere gli azzurri, anche perché Antonio Conte è da sempre un grande estimatore dell'esterno bianconero.

Novità sono attese anche sul conto di Szczesny, il cui destino sembra farsi di giorno in giorno sempre più lontato dalla Juventus. I bianconeri, per la porta, vogliono puntare su Michele Di Gregorio e per il polacco stanno quindi cercando una nuova sistemazione. Una soluzione potrebbe essere quella che conduce all'Al Nassr, dove l'estremo difensore ritroverebbe Cristiano Ronaldo: gli arabi hanno già bussato alla porta della Vecchia Signora e Giuntoli, pur di liberarsi del suo pesante ingaggio, potrebbe lasciarlo partire anche a zero.

Infine questione Rabiot. Il francese, reduce da una stagione in cui ha messo insieme complessivamente 35 presenze e cinque reti, è in scadenza di contratto ed il club vorrebbe trattenerlo ancora a Torino. L'ex Psg, tuttavia, sarebbe tentato da un'avventura in Premier League e, proprio per questo, starebbe prendendo tempo. Ma la Juventus, anche per preparare al meglio la prossima stagione, vuole una risposta in tempi brevi.