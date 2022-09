Calciomercato Juventus, due giocatori che potrebbero lasciare Torino a fine stagione

Un inizio di stagione shock. È stato un primo mese da dimenticare per la Juventus, in apnea sia in campionato che in Champions League. In serie A, in sette giornate, i bianconeri sono riusciti a raccogliere soltanto 10 punti (frutto di due vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta), mentre in Europa sono arrivati due ko in altrettante gare (contro Paris Saint-Germain e Benfica). Un ruolino di marcia che non può certo soddisfare la dirigenza, che in estate aveva chiuso numerose operazioni in entrata per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, la cui posizione, ora, si è fatta pericolosamente in bilico.

Juventus, Cuadrado e Alex Sandro verso l'addio?

Diversi i giocatori che, almeno per il momento, non hanno tenuto un rendimento all'altezza della situazione. Tra questi due punti fermi degli ultimi anni, che, adesso, potrebbero essere messi in discussione per il futuro ed essere liberati al termine della stagione. Stiamo parlando di Juan Cuadrado, uno dei pupilli di Allegri, e Alex Sandro, due elementi le cui prestazioni, negli ultimi mesi ed in particolare in queste prime settimane della nuova stagione, hanno subito un repentino calo. Proprio per questo la dirigenza starebbe pensando di non proporre alcun rinnovo di contratto al colombiano e al brasiliano, che così lascerebbero Torino a parametro zero il prossimo giugno. Il futuro di Cuadrado, tuttavia, potrebbe essere ancora in Italia: su di lui ha infatti messo gli occhi l'Inter, pronta eventualmente a presentare un'offerta.