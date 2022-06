Calciomercato Juventus, De Ligt al Chelsea? I possibili sostituti dell'olandese

Ancora tutto da decifrare il futuro di Matthijs de Ligt. Sul difensore olandese, acquistato dalla Juventus nell'estate 2019 dall'Ajax per la cifra di 75 milioni di euro, è infatti forte il pressing del Chelsea, che ha individuato nel centrale bianconero il profilo ideale per puntellare il proprio reparto arretrato. I Blues sono pronti a presentare alla Vecchia Signora un'offerta da 100 milioni di euro complessivi per aggiudicarsi le prestazioni del giocatore, inserendo nella trattativa una contropartita tecnica. I bianconeri, al momento, vorrebbero solo cash, ma la trattativa, nei prossimi giorni, potrebbe decollare. E la Juventus si sta già guardando attorno alla ricerca di eventuali sostituti dell'olandese.

Juventus, i possibili sostituti di De Ligt

La Juventus, in difesa, ha già perso Giorgio Chiellini, trasferitosi al Los Angeles FC, e la cessione di De Ligt aprirebbe quindi un buco da colmare il più rapidamente possibile. Sono tre i nomi messi nel mirino dai bianconeri per un'eventuale sostituzione dell'ex Ajax: Nikola Milenkovic, Benoit Badiashile e Kalidou Koulibaly. Il serbo, attualmente in forza alla Fiorentina, è reduce da cinque buone stagioni nel campionato di Serie A ed è ora pronto al salto in una big: su di lui ha però messo gli occhi anche l'Inter, chiamata ad intervenire nel reparto difensivo in caso di cessione di Skriniar, corteggiato dal Paris Saint-Germain. Il francese, classe 2001, è invece uno dei talenti più promettenti nel suo ruolo e, malgrado la giovane età, ha già saputo conquistarsi un ruolo di primo piano al Monaco. Il senegalese, infine, è da anni uno dei punti fermi del Napoli, ma il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe aprire uno spiraglio in cui la Juventus sarebbe pronta a gettarsi a capofitto.

Al momento in cima alle preferenze ci sarebbe Badiashile, ritenuto elemento utile non solo per il presente, ma anche, e soprattutto, in ottica futura. Più difficile, invece, arrivare a Koulibaly, in trattativa con il Napoli per prolungare il proprio contratto.