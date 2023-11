Calciomercato Juventus, la carta per arrivare a De Paul

Un reparto, quello di centrocampo, con gli uomini praticamente contati. La Juventus, in questa prima parte di stagione, ha infatti perso Paul Pogba, sospeso dopo la positività al doping riscontrata al termine della sfida con l'Udinese dello scorso 20 agosto, e Nicolò Fagioli, squalificato per scommesse illegali. Due perdite pesantissime per il tecnico Massimiliano Allegri, alle prese con situazioni di vera e propria emergenza quando all'elenco degli indisponibili si aggiunge qualche ulteriore elemento. E così il club, a gennaio, vorrebbe intervenire sul mercato per dare all'allenatore livornese almeno un'alternativa in più.

Juventus, sogno De Paul

Il sogno della Juventus risponde al nome di Rodrigo De Paul, oggi in Spagna all'Atletico Madrid. L'argentino, alla corte di Diego Simeone, sta trovando poco spazio e potrebbe quindi decidere di cambiare aria già nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri, prima di gettarsi sull'ex Udinese, hanno tuttavia bisogno di incassare un piccolo tesoretto, che potrebbe arrivare dalla cessione di Iling-Junior: l'inglese non è al centro del progetto di Allegri e su di lui starebbe facendo più di un pensierino il Tottenham, pronto ad offrire alla Vecchia Signora una cifra attorno ai 20 milioni di euro. La Juventus, a quel punto, farebbe il proprio tentativo per De Paul, anche se rimarrebbe da superare l'ostacolo ingaggio: l'argentino, all'Atletico, percepisce infatti 6,5 milioni di euro lordi a stagione.