Calciomercato Juventus, De Paul il nome nuovo per il centrocampo

Una rivoluzione totale a centrocampo. Questo ciò che potrebbe avvenire in casa Juventus durante la prossima estate, con la Vecchia Signora intenzionata a dare nuova linfa alla zona nevralgica del campo dopo il deludente rendimento offerto fin qui in stagione da buona parte dei protagonisti. Tra i giocatori che hanno deluso, oltre a Bentancur, che ha già lasciato Torino a gennaio per approdare al Tottenham di Antonio Conte, anche Arthur e Rabiot, i quali, di fronte a buone offerte, potrebbero fare le valigie prima del prossimo torneo. Fattore che permetterebbe alla Juventus di operare in entrata.

Juventus, idea De Paul per l'estate

Dopo aver già piazzato il colpo Zakaria nella sessione invernale, i bianconeri andranno a caccia di un nuovo innesto (forse più in caso di qualche cessione) in estate. Tra i nomi finiti nel mirino della dirigenza anche quello di Rodrigo De Paul, attualmente in forza all'Atletico Madrid. L'argentino, che è approdato in Spagna lo scorso luglio, quando i Colchoneros lo hanno acquistato dall'Udinese per 35 milioni di euro, piace moltissimo alla Juventus e sarebbe perfetto per giocare nel centrocampo a tre che ha in mente Massimiliano Allegri. Resta però da capire quali siano le volontà dell'Atletico, che sta puntando molto sul centrocampista, e del giocatore, che alla corte di Diego Simeone sta trovando un buono spazio con 37 presenze già collezionate fin qui.

I bianconeri potrebbero tentare di percorrere la pista del prestito, accettando di pagare per intero (4 milioni di euro più bonus) l'ingaggio del giocatore. Nelle prossime settimane si capirà se sarà una pista percorribile o se la Juventus dovrà virare su altri obiettivi.