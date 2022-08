Calciomercato Juventus, da Martial a Muriel: le alternative a Depay

La tanto attesa fumata bianca, ancora, non è arrivata. Malgrado il continuo pressing, la Juventus deve sempre chiudere per Memphis Depay, attaccante in uscita dal Barcellona. I bianconeri avrebbero infatti trovato l'accordo con l'olandese (contratto biennale da cinque milioni di euro più un milione e mezzo di bonus), il quale, però, deve ancora trovare l'intesa con i blaugrana per la risoluzione del contratto. Al momento, tra le parti, c'è una distanza di due milioni di euro, con giocatore da una parte e club dall'altra che, almeno fin qui, non sembrano volersi muovere dalle rispettive posizioni. Una situazione di stallo che costringe la Juventus a guardarsi attorno alla ricerca di eventuali alternative nel caso in cui l'operazione Depay non dovesse andare a buon fine.

Juventus, le alternative a Depay

La prima alternativa all'olandese risponde al nome di Anthony Martial, attaccante classe 1995 attualmente in forza al Manchester United. Il francese era stato cercato dalla Vecchia Signora già lo scorso gennaio, prima che i bianconeri chiudessero per il colpo Vlahovic. Il giocatore, non più al centro del progetto dei Red Devils, potrebbe lasciare l'Inghilterra con la formula del prestito.

Sullo sfondo, invece, rimangono le piste Luis Muriel e Arkadiusz Milik. Per il colombiano la Juventus ha effettuato un sondaggio già nelle scorse settimane, con l'Atalanta che però, almeno per il momento, non sembra intenzionata a cederlo se non di fronte a un'offerta irrinunciabile, mentre il polacco, oggi al Marsiglia, è un vecchio pallino della dirigenza, che più volte lo ha cercato in passato.