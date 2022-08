Calciomercato Juventus, cosa potrebbe accadere in settimana

Un esordio convincente, con la netta affermazione per 3-0 sul Sassuolo, che non deve però far dimenticare quelli che sono gli attuali "vuoti" nell'organico. La Juventus, dopo la vittoria nella prima giornata del nuovo campionato di Serie A, è pronta a vivere una settimana di fuoco sul mercato, dal quale sono attesi movimenti sia in entrata che in uscita. Per quanto riguarda la voce "rinforzi", i bianconeri cercheranno di raggiungere due obiettivi: uno a centrocampo ed uno in attacco.

Juventus, tutto su Paredes e Depay

A centrocampo, come noto, il mirino della Juventus è puntato su Leandro Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain. L'argentino ha seguito il match che la formazione di Allegri ha giocato contro il Sassuolo congratulandosi con l'amico ed ex compagno di squadra Angel Di Maria per il gol segnato all'esordio in Italia. Il centrocampista ha trovato da tempo l'accordo con la Vecchia Signora ed in settimana potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca: la Juventus potrebbe infatti chiudere con il Psg per il prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato intorno ai 18-20 milioni di euro.

In attacco, invece, il club di Agnelli ha deciso di puntare forte su Memphis Depay, chiuso al Barcellona dall'arrivo di Robert Lewandowski. La Juventus, anche in questo qui, avrebbe trovato un'intesa di massima con l'olandese per un contratto biennale, ma il giocatore, prima, deve liberarsi dai blaugrana. In questo caso i tempi potrebbero essere un po' più lunghi rispetto all'operazione Paredes.

Rabiot verso il Manchester United

Sul fronte uscite, invece, valigia ormai in mano per Adrien Rabiot. Il francese avrebbe infatti manifestato la volontà di lasciare Torino e su di lui continua il pressing del Manchester United, chiamato al riscatto dopo un inizio di stagione disastroso. La Juventus ha già dato il via libera all'affare, ma il centrocampista deve ancora trovare l'accordo con i Red Devils. La sensazione, però, è che un'intesa possa essere raggiunta a breve, con l'ex Psg pronto a volare in Inghilterra per intraprendere una nuova avventura.