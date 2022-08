Calciomercato Juventus, sogno Depay: perché l'affare può andare in porto

Morata, Firmino, Muriel, Arnautovic, Mertens, Raspadori. Sono stati innumerevoli, in queste settimane, i nomi accostati alla Juventus per il vice Vlahovic. La Vecchia Signora, ormai da tempo, è infatti alla ricerca di un attaccante che possa dare il cambio, quando necessario, al centravanti serbo. Un modo per non spremere troppo l'ex giocatore della Fiorentina, in particolar modo in una stagione, come quella ormai imminente, in cui i ritmi saranno quanto mai serrati a causa del lungo stop tra novembre e dicembre per la disputa dei Mondiali in Qatar. E nelle ultime ore, in casa bianconera, è spuntata una nuova, clamorosa idea.

Juventus, occhi su Depay

La Juventus, secondo quanto riporta la stampa spagnola, avrebbe infatti messo nel mirino Memphis Depay, attaccante classe 1994 in uscita dal Barcellona. L'olandese, con l'arrivo alla corte di Xavi di Lewandowski, è chiuso in blaugrana ed il club catalano è alla ricerca di una nuova sistemazione per il giocatore. Depay è valutato dal Barça 20 milioni di euro, ma i bianconeri preferirebbero percorrere la via del prestito con obbligo di riscatto. Uno scenario che prevederebbe il rinnovo di Depay, visto che l'attuale contratto andrà in scadenza a giugno 2023.

Su Depay, in questi giorni, hanno manifestato interesse anche alcuni club di Premier League, tra cui Manchester United e Tottenham, e della Ligue 1 (Psg e Lione). Ma la Juventus, al momento, sarebbe in vantaggio sulla concorrenza, potendo contare anche sulla volontà del giocatore, che non disdegnerebbe, dopo quelle in Olanda, Inghilterra, Francia e Spagna, un'avventura in Italia.