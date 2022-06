Calciomercato Juventus, le alternative a Di Maria: i nomi sul taccuino

Continua il pressing della Juventus su Angel Di Maria. L'argentino, in uscita a parametro zero dal Paris Saint-Germain, è infatti l'obiettivo numero uno sul fronte offensivo dei bianconeri, a caccia di rinforzi di qualità da mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Il giocatore, sul quale si registra l'interesse anche del Barcellona, non ha tuttavia ancora sciolto le riserve su quello che sarà il suo futuro. Per convincerlo ad accettare la destinazione torinese, la Vecchia Signora avrebbe offerto all'ex Real Madrid un contratto annuale a 7 milioni di euro con opzione per il secondo, in modo che il giocatore possa così decidere liberamente se continuare la sua avventura in bianconero o trasferirsi in Argentina, dove desidera chiudere la carriera, dopo soli dodici mesi. In attesa di una risposta che tarda ad arrivare, la Juventus, per non farsi trovare impreparata, si sta nel frattempo guardando attorno alla ricerca di alternative.

Juventus, le alternative a Di Maria

Tra i nomi seguiti dalla Vecchia Signora c'è quello di Nicolò Zaniolo, che, in una recente intervista, non ha affatto chiuso la porta ad un approdo sotto la Mole. Per convincere la Roma a lasciar partire il suo gioiello, tuttavia, servirebbe un esborso economico non indifferente. Ecco così che la Juventus ha sondato il terreno anche per Domenico Berardi, attualmente al Sassuolo, e Mychajlo Mudryk, talento classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. Sembra invece sfumata la pista David Neres, con il brasiliano destinato al Benfica, mentre proseguono i contatti con l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic, trattativa portata avanti parallamente, e non in alternativa, a quella per Di Maria.