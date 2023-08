Calciomercato Juventus, i nomi per il centrocampo

Le condizioni di Paul Pogba, in casa Juventus, continuano a destare preoccupazione. Il centrocampista francese, reduce da una stagione trascorsa quasi interamente in infermeria, non sarà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per le prime giornate di campionato, con la data del suo rientro che continua a rimanere un'incognita. Una situazione che costringe i bianconeri ad andare alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica del campo, così da sopperire all'eventuale lunga indisponibilità del Polpo.

I profili seguiti

Diversi i nomi finiti sul taccuino del ds Giuntoli. Tra questi non figura più Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina per il quale la Juventus non avvierà alcuna trattativa. Piace, invece, il profilo di Habib Diarra, francese classe 2004 valutato circa 20 milioni di euro dallo Strasburgo. Un innesto che sarebbe anche in prospettiva, data la giovane età del giocatore, seguito anche dal Burnley. In piedi anche la pista che porta a Khépren Thuram, attualmente in forza al Nizza. Il classe 2001 è reduce da una stagione super, durante la quale ha collezionato complessivamente 41 presenze realizzando anche quattro reti. Un rendimento che non è passato inosservato al commissario tecnico della Nazionale francese Didier Deschamps, che lo ha fatto esordire in occasione della gara contro l'Olanda dello scorso 24 marzo.

Sullo sfondo, infine, rimane Thomas Partey, ghanese classe 1993 in forza all'Arsenal. Un profilo, però, più costoso, con i bianconeri che avrebbero necessità di far cassa prima di tentare un eventuale affondo.