Calciomercato Juventus, chi sarà il primo acquisto di gennaio

La Juventus, dopo qualche annata sottotono, è tornata protagonista. I bianconeri, reduci dal successo conquistato in extremis sul campo della Salernitana, occupano attualmente la seconda posizione in campionato, a -2 dall'Inter capolista. Gli uomini di Massimiliano Allegri, che hanno perso fin qui soltanto una gara in stagione, quella con il Sassuolo dello scorso 23 settembre, stanno sfruttando al meglio la mancanza di impegni europei per recitare un ruolo di primo piano in serie A. E per continuare a sognare lo scudetto, la Vecchia Signora opererà sul mercato di gennaio in entrata per rinforzare ulteriormente la propria rosa.

Juventus, in arrivo Djaló

Il primo colpo di mercato della Juventus, con ogni probabilità, sarà Tiago Djaló, difensore portoghese classe 2000 attualmente in forza al Lille. Il giocatore, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting Lisbona e capace di giocare sia al centro della retroguardia che da terzino, era stato corteggiato nelle scorse settimane dall'Inter, che lo avrebbe voluto prelevare al termine della stagione a parametro zero. Negli ultimi giorni, tuttavia, è aumentato in maniera consistente il pressing dei bianconeri, che avrebbero convinto Djaló, reduce dal grave infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro, a trasferirsi a Torino fin dalla sessione invernale di calciomercato.

La Juventus, inoltre, avrebbe già raggiunto l'accordo con il Lille per l'acquisto a titolo definitivo a tre milioni di euro più altri due di bonus ed il 10% in favore del club francese in caso di futura rivendita. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto quadriennale, con l'affare quindi ormai in dirittura d'arrivo. La fumata bianca, probabilmente, arriverà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.