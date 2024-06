Calciomercato Juventus, in arrivo i primi due colpi

Dopo settimane di attesa inizia a muoversi il mercato della Juventus. I bianconeri, che nella prossima stagione saranno guidati in panchina da Thiago Motta, subentrato all'esonerato Massimiliano Allegri, sono infatti in procinto di piazzare due movimenti in entrata. Due innesti fortemente voluti dal nuovo tecnico, il quale vuole dare un'impronta tattica diversa alla Vecchia Signora, fatta di maggior dinamismo e maggiore vocazione offensiva.

Juventus, in arrivo Douglas Luiz e Di Gregorio

Il primo arrivo, in casa bianconera, sarà quello di Douglas Luiz, corteggiato da tempo dalla Juventus. Il centrocampista brasiliano è attualmente impegnato in Coppa America con la sua Nazionale e nella giornata di giovedì 27 giugno sosterrà negli Stati Uniti le visite mediche di rito. Per aggiudicarsene il cartellino, la Vecchia Signora darà all'Aston Villa circa venti milioni di euro più i cartellini di Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea.

Il secondo innesto, invece, sarà tra i pali. Anche in questo caso si tratta di un profilo seguito da tempo dalla Juventus: stiamo infatti parlando di Michele Di Gregorio, estremo difensore classe 1996 in forza al Monza dal 2020. Il portiere, nello scacchiere bianconero, andrà a prendere il posto di Szczesny, ormai destinato all'addio: il polacco, che era approdato a Torino nel 2017 dopo le esperienze con Brentford, Arsenal e Roma, è atteso dall'Al Nassr, dove ritroverà Cristiano Ronaldo.