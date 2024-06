Calciomercato Juventus, non solo Douglas Luiz: il piano per il centrocampo

Sarà un centrocampo completamente rinnovato, quello con il quale la Juventus si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie A. I bianconeri, sotto la guida tecnica di Thiago Motta, si apprestano infatti a dar vita ad un vero e proprio restyling nella zona nevralgica del campo, puntando su elementi in grado di garantire non solo quantità, ma anche qualità. La Vecchia Signora ha ormai chiuso per l'arrivo dall'Aston Villa di Douglas Luiz, ma il brasiliano non sarà l'unico innesto.

Juventus, non solo Douglas Luiz: gli altri obiettivi per il centrocampo

La Juventus, da tempo, sta corteggiando Teun Koopmainers, reduce da una stagione stellare all'Atalanta (per lui 15 reti complessive tra campionato e coppe) e costretto a saltare Euro 2024 per un infortunio. L'olandese è un vecchio pallino della dirigenza bianconera e sarebbe l'elemento del centrocampo in grado, con i suoi inserimenti, di assicurare un buon bottino di gol. La trattativa con i bergamaschi, tuttavia, non si preannuncia delle più semplici: i nerazzurri, infatti, chiedono 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, contro i 40 offerti dalla Vecchia Signora. E l'assalto decisivo, di conseguenza, potrà partire solamente dopo qualche cessione.

Alla Juventus piace poi Khephren Thuram, figlio dell'ex difensore Lilian e fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus. Il francese milita nel Nizza è, per caratteristiche, sarebbe colui capace di garantire interdizione alla linea mediana. Un profilo, quindi, che andrebbe ad integrarsi alla perfezione con Douglas Luiz, pronto a ricoprire il ruolo di playmaker davanti alla difesa, e Koopmeiners.

Chiaro che, in questo scenario, si fa sempre più lontana la permanenza a Torino di Adrien Rabiot. Il francese non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con i bianconeri e tra pochi giorni, di conseguenza, sarà ufficialmente svincolato: la sensazione, quindi, è che l'addio sia ormai inevitabile.